Kaag: goed dat ABN excuses maakt voor rol in slavernijverleden

Minister Sigrid Kaag van FinanciĆ«n vindt het “goed dat ABN onderzoek heeft laten doen naar de eigen rol in het slavernijverleden, excuses maakt voor het onrecht dat de slachtoffers is aangedaan en met de gemeenschap bekijkt wat nodig is om een bijdrage te leveren aan meer diversiteit en inclusie”. Dat zegt zij in een reactie op de aankondiging van de bank.

Uit onderzoek blijkt dat de voorlopers van ABN Amro direct betrokken zijn geweest bij de handel in slaven. De staat heeft een meerderheidsbelang in de bank.

Het kabinet “is zelf ook bezig met de eigen rol in de geschiedenis van het slavernijverleden”, zegt Kaag. De reactie van het kabinet hierop wordt “binnen afzienbare tijd” verwacht.