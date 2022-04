Minimumtarief voor tolken en vertalers bij overheid gaat omhoog

Het minimumtarief voor tolken en vertalers die voor de overheid werken, gaat omhoog. De huidige minimumvergoeding gaat van 43,98 euro naar 55 euro bruto per uur. Dat schrijft minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer. De tariefsverhoging gaat uiterlijk 1 januari in.

De tolken en vertalers zijn al langer ontevreden over hun vergoeding, maar ook over het aanbestedingsbeleid van de overheid. In februari legden ze een week lang het werk neer. Yesilgöz erkent dat de “financiële waardering voor tolken die voor de overheid werken, al jarenlang een knelpunt is en daarmee een slepend gespreksonderwerp”.

De tarieven voor tolken en vertalers die voor de overheid werken zijn al sinds 1981 niet geïndexeerd. Een ruime minderheid van de Tweede Kamer, goed voor 73 zetels, riep daar vorig jaar wel toe op. De verhoging van het minimumtarief is “nadrukkelijk geen indexatie van het minimumtarief”, schrijft Yesilgöz. Momenteel lopen er aanbestedingen voor nieuwe contracten met tolken en vertalers. Het is de bedoeling dat de tarieven in de toekomst wel worden geïndexeerd, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Het vorige kabinet zette een stelselwijziging in gang. Daarbij werd in 2020 een minimumtarief ingevoerd voor de tolken. Dit had er toe moeten leiden dat tolken en vertalers beter konden onderhandelen over hun tarieven, maar volgens de minister “bleek dat de tarieven zich minder snel ontwikkelden dan verwacht”. Daarom is er nu voor gekozen het minimumtarief te verhogen.