Oekraïners naar verwachting ’tweede helft april’ in Het Oude Loo

Kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn vangt naar verwachting in “de tweede helft van april” Oekraïense vluchtelingen op, laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) woensdag weten. Het gaat om twintig tot dertig mensen. In eerste instantie hadden koning Willem-Alexander en koningin Máxima het gebouw vanaf half april ter beschikking gesteld, omdat eerst onder meer “het interieur” moet worden aangepast. Die verwachte datum is nu dus iets naar achteren geschoven.

Zes tot acht gezinnen kunnen terecht in het kasteel in Apeldoorn. De locatie wordt momenteel in gereedheid gebracht. Over de verdere invulling van de opvang in Het Oude Loo is nog weinig bekend. Zo is het onbekend hoe de vluchtelingen er terechtkomen. Ook is nog niet duidelijk wat voor medische en psychische begeleiding ze krijgen.

De jonge Oekraïense kinderen kunnen naar wereldschool De Vlinder in Ugchelen in de gemeente Apeldoorn. Dat is een basisschool die gericht is op kinderen die uit het buitenland komen. De Oekraïense kinderen komen op de wereldschool in de klas bij leeftijdsgenootjes uit andere landen. Ze krijgen veel les in de Nederlandse taal, zodat ze naar reguliere scholen kunnen als ze hier langer moeten blijven.

Oudere kinderen uit Oekraïne kunnen naar drie middelbare scholen. Het gaat om De Heemgaard, het Edison College en Onze Wereld. De inschrijving kan worden geregeld zodra de Oekraïners op het kasteel gehuisvest zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer ze daadwerkelijk voor het eerst naar school kunnen gaan, en hoe dat wordt geregeld.