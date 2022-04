Rutte: overleg Voorjaarsnota wel een enorme klus

De coalitiepartijen en het kabinet hebben de eerste ronde van besprekingen over de Voorjaarsnota achter de rug. “Het is wel een enorme klus hoor, dit keer”, zei premier Mark Rutte na afloop van een bijna vier uur durend overleg met de vicepremiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen op het ministerie van Financiën. Die lieten over de inhoud weinig los.

“Het is altijd even knutselen, maar het ging verder in goede sfeer en in goed overleg”, zei minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. “We doen het zo snel als mogelijk en nemen zo lang als onvermijdelijk.” Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, zei dat er “heel veel speelt in de wereld”, en dat die gebeurtenissen ook gevolgen hebben voor de begroting. “En daar hebben we het natuurlijk over.”

Het kabinet krijgt dit jaar te maken met verschillende tegenvallers ter waarde van miljarden, onder meer als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Welke gevolgen dat heeft voor de begroting is nog niet helemaal duidelijk. Wel waarschuwt het kabinet al langer dat er weinig geld beschikbaar is om nieuwe problemen aan te pakken.

Minister van Financiën Sigrid Kaag zei eerder dinsdag tijdens een wekelijks gesprek met RTL Z dat de staatsschuld wat haar betreft niet te ver kan oplopen.”Ik heb de laatste weken veel geoefend op het woord nee”, zo zei ze. Ook zei de minister, tevens vicepremier en bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker van D66, dat ze niet alleen over de begroting zal spreken met de coalitie, maar ook de oppositie bij de gesprekken betrekt.

Voor veel mensen zal met name de hoge inflatie een belangrijk thema zijn. Toch heeft het kabinet al herhaaldelijk benadrukt dat daar niet veel aan gedaan kan worden. Zo stelde minister van Sociale Zaken Karien van Gennip vrijdag nog dat een noemenswaardige koopkrachtreparatie er niet in zit. Het kabinet zal volgens haar vooral kijken wie de beschikbare steun het hardst nodig heeft.

In de Voorjaarsnota laat het kabinet weten hoe het gaat met de lopende rijksbegroting. De nota moet uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer gestuurd worden. Donderdag praten de partijen en het kabinet weer verder.