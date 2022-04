Voorarrest verdachte dubbele moord McDonald’s 90 dagen verlengd

De 32-jarige man die verdacht wordt van de fatale schietpartij in een McDonald’s in Zwolle blijft zeker negentig dagen langer vastzitten. De man werd woensdag voorgeleid bij de raadkamer van de rechtbank in Zwolle, die besliste het voorarrest te verlengen.

De raadkamer oordeelde “dat er voldoende redenen zijn om de verdachte langer vast te houden. De man wordt verdacht van een ernstig feit en er is sprake van een geschokte rechtsorde”. Hij zit nog in volledige beperking, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

Bij de schietpartij eind maart kwamen twee broers van 57 en 62 jaar uit Zwolle om het leven. Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van moord en gaat uit van een gerichte actie tegen de slachtoffers. Een hoogopgelopen conflict over een grote geldschuld zou mogelijk het motief kunnen zijn, meldden diverse media eerder.

Op het moment van de schietpartij was het druk in het restaurant. Er waren ook veel kinderen getuige van de dubbele moord.

De eerste zitting in de zaak zal binnen negentig dagen plaatsvinden. Een precieze datum is nog niet bekend, laat de rechtbank weten.