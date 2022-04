Zorgen over overdragen Most Wanted Jamie Stevenson aan Schotland

Advocaten van de Schot Jamie Stevenson die in februari in Bergen op Zoom werd gearresteerd, maken zich grote zorgen over zijn overlevering aan Schotland. Ze vrezen dat hij in Schotland geen eerlijk proces krijgt.

De 57-jarige Schot werd internationaal gezocht in verband met een inbeslagname van ongeveer een ton cocaïne in 2020 in de haven van Dover en zeker 28 miljoen Etizolam-pillen, een kalmeringsmiddel, in een vermeende pillenfabriek in Kent.

Naast drugsgerelateerde criminaliteit werd de man, ook bekend als The Iceman, door de Britse National Crime Agency en de Schotse politie gezocht voor betrokkenheid bij twee gevallen van brandstichting.

Stevenson was lange tijd voortvluchtig en staat bekend als de meest gezochte man van Schotland. Hij werd op 4 februari opgepakt door een arrestatieteam toen hij aan het joggen was. Volgens zijn advocaat is hij daarbij gewond geraakt, omdat het een gewelddadige arrestatie zou zijn geweest.

De Schot stond woensdag voor de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam, die besluit over de overlevering. Hij riskeert een levenslange gevangenisstraf. Hij wordt verdacht van zeventien misdrijven in totaal.

Advocaat Jaap-Willem Roozemond en de Schotse advocaat Aamer Anwar zeggen dat Stevenson al bij voorbaat lijkt veroordeeld door de Britse media, wat de juryrechtspraak in Schotland zou kunnen beïnvloeden. Ze verzoeken de rechter de zaak aan te houden, onder meer omdat de rechtbankstukken van de Schotse autoriteiten niet compleet en onhelder zouden zijn.

Ook is volgens Roozemond “volstrekt onduidelijk” wat de rol van de verdachte is bij de misdrijven en de vermeende criminele organisatie en in hoeverre hij de opdrachtgever is van de brandstichtingen. Daarmee heeft Schotland volgens de advocaat niet aan de voorwaarden van overlevering voldaan.

De advocaat stelde ook de Schotse detentieomstandigheden aan de orde. “Hij zal in een gevangenis met een hoog beveiligingsniveau terechtkomen”, aldus de advocaat. Om een “onmenselijke behandeling” te voorkomen moet de rechtbank volgens hem aanvullende informatie uit Schotland opvragen.

“Het is onmogelijk dat ik in Schotland een eerlijk proces zal krijgen”, zei Stevenson. “Als verdachte mag ik ervan uitgaan dat ik onschuldig ben tot het tegendeel bewezen is.” Over zijn arrestatie zei hij: “Het was niet nodig dat ik op zo’n gewelddadige manier werd aangehouden. Er was geen gevaar voor omstanders.”

De rechtbank doet op 26 april uitspraak.