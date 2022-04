83 Russen vroegen in maart asiel aan, hoogste aantal sinds 2019

In maart deden 83 Russen een eerste asielaanvraag in Nederland. Dat is het hoogste aantal in één maand sinds augustus 2019, zo valt op te maken uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Ook ten opzichte van vorige maanden vroegen in maart flink meer Russen asiel aan in Nederland. In januari van dit jaar waren het er 16, in februari 19. In 2021 deden in totaal 205 Russen een asielaanvraag.

In de zomer van 2019 gingen veel oppositieaanhangers de straat op, waarna duizenden demonstranten werden gearresteerd. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zo’n anderhalve maand geleden ontvluchten opnieuw meer Russen hun land. De binnenlandse repressie is toegenomen, onder meer door nieuwe wetgeving die het mogelijk maakt om mensen op te pakken op basis van hun mening over de oorlog.

De IND houdt niet bij om welke reden mensen asiel aanvragen in Nederland. Een woordvoerster van de dienst: “Uit ervaringsgegevens blijkt wel dat asielzoekers uit Rusland die recent zijn binnengekomen om uiteenlopende redenen gevlucht zijn. Er bevinden zich mensen onder die kritiek hebben geuit op de huidige regering, dienstweigeraars, mensenrechtenactivisten, journalisten, lhbti’ers en Jehova’s getuigen.”

“Gegronde vrees voor vervolging” kan een reden zijn om een asielaanvraag in te willigen, legt ze uit. De consequenties van de ontwikkelingen in Rusland voor de asielaanvragen van Russen hier “worden momenteel in kaart gebracht. We zijn ons bewust van de potentiële risico’s voor de betrokkenen.”

In de eerste drie maanden van dit jaar deden ook al meer Oekraïners een asielaanvraag in Nederland dan in heel 2021. In januari waren het er 6, in februari 21 en in maart vroegen 50 Oekraïners asiel aan. In 2021 ging het om in totaal 71 aanvragen. Oekraïners hoeven geen asiel aan te vragen om tijdelijk in Nederland te kunnen verblijven.