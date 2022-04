Code geel voor groot deel van het land om dichte mist

Voor het midden, oosten en zuidoosten van het land geldt donderdagochtend code geel vanwege dichte mistbanken. Plaatselijk kan het zicht volgens het KNMI daardoor minder zijn dan 200 meter.

De code geel is van kracht voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Het KNMI verwacht dat de mist halverwege de ochtend “vrij snel” oplost. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op alert te zijn en hun rijstijl aan te passen.

Volgens Weeronline is in Brabant en Gelderland donderdagochtend vroeg de dichtste mist gemeten. Bij Eindhoven Airport was het zicht om 06.20 uur 57 meter. Het vliegverkeer lijkt daarvan vooralsnog nog geen last te hebben. In het Gelderse Deelen ging het om 04.50 uur om 62 meter zicht.