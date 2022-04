Coronakaart Europa vergrijst doordat landen te weinig testen

Niet alleen in Nederland daalt het aantal testen op coronabesmettingen, ook in andere landen gaan steeds minder mensen naar een officiĆ«le testlocatie. In meer en meer regio’s daalt het aantal testen zo ver dat het moeilijk is om zicht te houden op de verspreiding van het coronavirus. Daarom kleuren die gebieden grijs op de Europese coronakaart.

Op de nieuwe kaart, die donderdag is gepubliceerd, zijn 35 regio’s donkergrijs. Het gaat om heel Zweden en Polen, vrijwel heel Noorwegen en grote delen van Spanje. In de afgelopen twee weken zijn daar minder dan 600 coronatests op elke 100.000 mensen uitgevoerd. Nederland zit met 843 tests per 100.000 mensen nog net boven die grens. Duitsland en Luxemburg hebben een andere tint grijs omdat zij te weinig gegevens hebben aangeleverd.

Vorige week waren 15 regio’s donkergrijs en de week daarvoor 12.

Nederland is voor de 22e week op rij volledig donkerrood. Dat is de hoogste waarschuwingskleur op de kaarten van de Europese gezondheidsdienst ECDC.