Druk op de weg door Pasen en ongelukken

Het is donderdagmiddag druk op de weg, constateert de ANWB. De drukte komt door een combinatie van het begin van het paasweekeinde en ongelukken her en der. Als de files op de provinciale wegen worden meegerekend, telt de ANWB 725 kilometer aan file.

“Dat is veel”, aldus een woordvoerster van de ANWB. “Zoals verwacht is er drukte op de wegen richting het zuiden.”

Met name op de A2, Utrecht richting Den Bosch, is er sprake van veel vertraging. Ook op de A27, Utrecht richting Breda, is het erg druk. Verder was er op de A4 richting Amsterdam, bij Schiphol, veel vertraging door een ongeluk. “Maar de weg is daar nu vrij, dus de drukte begint af te nemen,” aldus de woordvoerster.

De drukte bij de Duitse grens valt mee, zegt ze. “Veel Duitsers hadden al vakantie, die zijn al in Nederland voor het weekend. Hetzelfde geldt voor veel Belgen. Toch verwachten we vrijdag ook nog wel wat extra drukte door verkeer uit die landen.”

De Verkeersinformatiedienst (VID) registreert 104 files op de snelwegen in Nederland met een totale lengte van 415 kilometer.