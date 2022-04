Rechter: opvang Oekraïners Vriezenveen is illegaal

De opvang van veertig oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne in Vriezenveen is illegaal. De rechtbank in Zwolle geeft de gemeente Twenterand gelijk dat het optreedt tegen de opvang in negen chalets.

Sinds anderhalve week zitten in negen chalets op een terrein van een bedrijf in Vriezenveen voornamelijk vrouwen uit Oekraïne. De gemeente Twenterand gaf hiervoor geen toestemming en legde dwangsommen op met een totale grootte van 350.000 euro. De gemeente vindt dat het historische ‘slagenlandschap’ in Vriezenveen, waar de kavels uit smalle stroken bestaan, verhindert dat daar een grootschalige opvang op zijn plaats is. De vrijwilligers die de opvang regelden en de gemeente stonden dinsdag tegenover elkaar in een kort geding.

De rechtbank Overijssel oordeelt nu dat de vluchtelingen daar binnen zes dagen weg moeten zijn. De opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden is van algemeen maatschappelijk belang, maar de rechter vindt toch dat de gemeente “een grote mate van beleidsvrijheid toe komt om te beslissen waar die opvang is toegestaan”, aldus het oordeel van de bestuursrechter donderdag.

Daarna krijgen de initiatiefnemers nog twee dagen de tijd om de chalets van het terrein te verwijderen. “De opvang is illegaal en onveilig, stelt de rechter zoals wij ook al stelden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Twenterand donderdagavond. De gemeente gaat snel in overleg met de initiatiefnemers. Ook voor de gemeente staat het belang van de vluchtelingen hierbij voorop, aldus de woordvoerder.

Ook stelt de gemeente dat de groep van veertig vluchtelingen bij elkaar kan blijven. Op de zitting in de rechtbank eerder deze week bleek dat ook een wens van deze groep. De advocaat van de ondernemer op wiens terrein de tijdelijke opvanglocatie nu staat kon nog niet reageren.