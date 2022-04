Laatste deel Verhaal van Nederland trekt 1,7 miljoen kijkers

Het laatste deel van Het Verhaal van Nederland heeft woensdagavond bijna 1,7 miljoen kijkers getrokken. De tiende aflevering was daarmee, na het NOS Journaal van 20.00 uur, het best bekeken programma van de avond. Dat meldt de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

In Het verhaal van Nederland liep Daan Schuurmans door de vaderlandse geschiedenis heen. De finale behandelde de eerste helft van de twintigste eeuw. De vraag kwam aan bod of de daden van gewone Nederlanders en Duitsers in de Tweede Wereldoorlog als goed of fout kunnen worden betiteld.

De rest van de top 5 bestond uit vaste ijkpunten in de kijkcijferlijst, zoals het Half Acht Nieuws van RTL (1,18 miljoen kijkers), het NOS Journaal van 18.00 uur (1 miljoen kijkers) en De Avondshow met Arjen Lubach (ook 1 miljoen).