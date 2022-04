Marineschip doet drie drugsvangsten, goed voor ongeveer 1900 kilo

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland heeft in het Caribisch gebied drie drugsvangsten gedaan, waarmee in totaal ongeveer 1900 kilo is onderschept. Dat maakte het ministerie van Defensie donderdag bekend.

Bij twee vangsten ontdekten een patrouillevliegtuig van de Dominicaanse Republiek en de Amerikaanse kustwacht speedboten die drugs vervoerden. Een Amerikaans patrouillevliegtuig ontdekte het derde transport. In alle gevallen kwam de Zr.Ms. Friesland in actie, waarbij een onderscheppingsboot werd ingezet.

De smokkelaars werden aangehouden en de drugs zijn in beslag genomen. De verdachten zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten. Om welke verdovende middelen het ging, is niet bekendgemaakt.

De Zr.Ms. Friesland is sinds januari actief in het Caribisch gebied. Sinds begin dit jaar heeft het marineschip zeven transporten onderschept, waarbij 3880 kilo drugs in beslag is genomen. In totaal werden 21 verdachten aangehouden. Binnenkort worden de taken van de Friesland overgenomen door een ander marineschip: de Zr.Ms. Groningen.