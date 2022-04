ME treedt op in Eindhoven na verloren wedstrijd PSV

De Mobiele Eenheid is donderdagavond aanwezig in Eindhoven om supporters van PSV en Leicester City uit elkaar te houden. Na de door PSV verloren wedstrijd waren er op meerdere plekken in de stad spanningen tussen groepen supporters van beide clubs.

Een politiewoordvoerder zei dat een aantal personen is aangehouden voor onder meer opruiing, baldadigheid en belediging. Hij kon nog geen aantallen noemen.

PSV verspeelde donderdag tegen Leicester City een voorsprong en ging in de slotfase onderuit: 1-2. Het eerste duel tussen de twee clubs was vorige week in Engeland in 0-0 geƫindigd. Daardoor is PSV uitgeschakeld in de Conference League, het derde Europese clubtoernooi.