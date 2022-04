NOS en regionale omroepen gaan nog nauwer samenwerken

De NOS en de regionale omroepen gaan in de toekomst nog nauwer samenwerken. Momenteel bestaat de samenwerking vooral uit het uitwisselen van nieuwsonderwerpen die al gemaakt zijn, maar het is de bedoeling dat ook de samenwerking aan het begin van het journalistieke proces wordt geïntensiveerd.

Daarbij gaat het vooral om het samen nieuwsgaren, plannen en produceren. Ook zetten ze meer in op gezamenlijke onderzoeksjournalistiek, laten de NOS en de dertien regionale omroepen weten. Daarnaast komt er een structurele uitwisseling van personeel waarbij regionale (eind)redacteuren bij de NOS worden geplaatst en andersom. Ook komt er een gezamenlijke ‘academy’, waarin de NOS kennis en ervaring deelt met de regionale collega’s.

In een verklaring stellen de initiatiefnemers dat de onafhankelijke, pluriforme nieuwsvoorziening steeds meer onder druk staat. Daarbij wijzen zij op de groeiende invloed van grote technologiebedrijven als Google, Apple en Meta. “Een sterke publieke mediasector naast de grote (buitenlandse) private uitgevers is noodzakelijk om een divers medialandschap in stand te houden”, schrijven zij in de verklaring.

De NOS en de regionale omroepen werken al tientallen jaren samen. Er zitten nu al regionale blokken in de NOS Journaals en ook verschijnen er regelmatig artikelen van regionale omroepen op de app en site van de NOS. Omgekeerd komen er ook artikelen van de NOS op de kanalen van de regionale omroepen.