NTR: historie Oranjes mogelijk als vervolg Verhaal van Nederland

De NTR werkt aan een mogelijk vervolg op de succesvolle serie Het verhaal van Nederland, laat een woordvoerster aan het ANP weten. “We zijn in gesprek met de NPO en er wordt nu gewerkt aan twee ideeën.” Woensdagavond trok de laatste aflevering van Het verhaal van Nederland bijna 1,7 miljoen kijkers.

“We zijn ontzettend blij met het succes van de serie en om te zien dat het zoveel mensen heeft weten te interesseren voor geschiedenis”, vertelt de zegsvrouw. De twee ideeën die worden uitgewerkt zijn het verhaal van Amsterdam en het verhaal van de Oranjes. “In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar, dat zou een mooie aanleiding kunnen zijn.”

Het is zeker mogelijk dat beide ideeën er uiteindelijk komen, laat de woordvoerster weten, maar “alles staat nog volledig in de kinderschoenen”. Wanneer er een nieuwe serie komt, is ook nog niet te zeggen. “Dit zijn producties die een onwijs lange productietijd hebben. Het zou mooi zijn als dit niet weer drie jaar zou duren, idealiter wil je er nu niet te lang mee wachten.”

De NTR wil onderzoeken of Daan Schuurmans bij een vervolg kan terugkeren als verteller. “Dat hangt er natuurlijk ook vanaf of Daan het wil en beschikbaar is.”