Oekraïense vluchtelingen vinden troost in musea

Museumbezoek, kijken naar kunst en zelf tekenen kunnen Oekraïense vluchtelingen veel afleiding en troost bieden, merken ze in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het Rijks organiseert op zondagmiddag niet alleen rondleidingen en tekenactiviteiten, maar het maakt dan ook ruimte voor ontmoeting tussen degenen die op de vlucht sloegen voor het oorlogsgeweld in hun vaderland.

De middagen zijn speciaal opgezet vanwege de toestroom van Oekraïners, Door mond-tot-mondreclame bezoeken zij vooral deze bijeenkomsten, maar andere vluchtelingen zijn ook welkom.

In het museum werkten al eerder een Oekraïens-Russische rondleidster en een Oekraïense cursus- en workshopdocent. Inmiddels helpen ook een paar Oekraïners als vrijwilliger in het Rijksmuseum, met name bij het ontvangen en begeleiden van landgenoten. Zij waren in Oekraïne ook in een museum actief, aldus een woordvoerster.

Het bezoek aan het museum is voor de vluchtelingen de hele week gratis, op vertoon van een paspoort. De kunsttempel had al meer van dergelijke mogelijkheden voor andere vluchtelingen, mede dankzij sponsoren. Belangstelling is er genoeg uit Oekraïense hoek. Op zondag zijn telkens alle zestig plaatsen vergeven, in maart brachten tegen de tweehonderd vluchtelingen een los bezoek, een aantal dat halverwege april al was bereikt.

Meer musea doen iets voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zo zijn het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en Singer in Laren gratis op vertoon van een paspoort en heeft bijvoorbeeld het Mauritshuis in Den Haag gratis kaarten voor Oekraïners neergelegd nadat de gemeente de culturele instellingen vroeg een dergelijk gebaar te maken. Singer geeft ook gratis kunstlessen aan Oekraïense kinderen die in Laren en Blaricum zijn ondergebracht.

De Fraeylemaborg in Slochteren geeft alle vluchtelingen gratis toegang. Degenen die vlakbij verblijven krijgen een uitnodiging voor rondleidingen en activiteiten.