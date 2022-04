OM toont hoe Taghi en advocatenneef stiekem communiceerden

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de strafzaak tegen Youssef T., advocaat en neef van Ridouan Taghi, een beeldpresentatie getoond. Daaruit moet blijken hoe beide mannen “heimelijk” en “op doortrapte wijze” hebben gecommuniceerd in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Taghi zit daar vast. Hij werd vorig jaar talloze malen door zijn neef Youssef bezocht, nadat hij zich als een van de advocaten van Taghi had gemeld.

In de rechtbank in Amsterdam was donderdag een nieuwe tussentijdse zitting in de zaak tegen T., die op 8 oktober vorig jaar in de EBI werd aangehouden, tijdens een bezoek aan Taghi. Beide mannen zijn zonder dat zij het wisten tijdens de bezoeken gefilmd. In de EBI worden de gedetineerde en zijn bezoek gescheiden door een glaswand, ook als het een advocatenbezoek betreft. In het videomateriaal is te zien hoe het tweetal driftig communiceert via geschreven notities die zij elkaar laten lezen en vervolgens doorkrassen. Ook toonde T. volgens het OM op zijn iPad schermafbeeldingen van chats die interessant waren voor Taghi.

De advocaten van T. voelden zich overvallen door de kort vooraf aangekondigde visualisatie van het OM. T. wilde aanvankelijk wel naar de rechtbank komen, maar besloot op het laatste moment weg te blijven, omdat hij volgens zijn advocaten “geen zin heeft in een showproces”. De advocaten vroegen en kregen meer tijd van de rechtbank om op de presentatie te reageren, volgende week vrijdagmiddag is er opnieuw een zitting. Mogelijk is T. dan wel in de rechtbank.

Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en zit sinds zijn arrestatie in december 2019 in de EBI. Zijn neef Youssef zou hem tijdens talrijke bezoeken daar hebben geholpen met plannen voor een gewelddadige uitbraak. Daar zouden onder anderen zoons van Ridouan Taghi en vermeend maffia-kopstuk Raffaele Imperiale bij betrokken zijn geweest.

Ook zou T. hebben gefungeerd als ‘middle man’ om de grootschalige drugshandel van zijn neef gaande te houden en witwaspraktijken voort te zetten. Taghi is in het onderzoek naar zijn advocatenneef door justitie als verdachte aangemerkt, maar hij wordt vooralsnog niet vervolgd. Eerder dit jaar heeft hij geweigerd mee te werken aan een verhoor als verdachte.

T. is inmiddels geen advocaat meer. Hij is op eigen verzoek geschrapt van het tableau. Sinds zijn arrestatie zit hij in de cel. Het verzoek om hem vrij te laten of te schorsen, honoreerde de rechtbank donderdag niet. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen stevig genoeg en gaat het om “een zeer ernstige zaak”.