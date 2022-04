OM vervolgt minderjarige verdachten fatale steekpartij voor moord

De twee minderjarige jongens van 15 en 17 jaar die vastzitten voor de steekpartij waarbij zondag 9 januari een 15-jarige jongen in Middelburg om het leven kwam, worden door het Openbaar Ministerie verdacht van moord. Donderdag was achter gesloten deuren een eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Middelburg.

Het slachtoffer uit Middelburg werd zwaargewond gevonden met meerdere steekwonden. De dodelijke steekpartij vond rond het middaguur plaats tussen de Meanderlaan en De Overloper in de Zeeuwse stad. Het slachtoffer overleed drie dagen later in het ziekenhuis.

De 17-jarige verdachte komt uit Steenbergen. De 15-jarige verdachte is afkomstig uit Rilland. Ze werden op woensdag 12 januari, op de dag van het overlijden van het slachtoffer, gearresteerd in een woning in de Middelburgse wijk Dauwendaele en zitten sindsdien in voorarrest.

Het gaat om twee broers, die volgens regionale media uit huis waren geplaatst en op het moment van arrestatie in het huis van hun moeder waren. De twee verdachten waren al direct na de steekpartij in beeld bij de politie, maar ondanks herhaalde pogingen konden ze niet eerder worden aangehouden.

De volgende voorbereidende zitting is op 21 juni, opnieuw achter gesloten deuren vanwege de leeftijd van de verdachten.