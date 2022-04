Onderzoek naar aangifte ex-verloofde Johnny de Mol in volle gang

Het onderzoek naar de aangifte van Shima Kaes tegen haar ex-verloofde Johnny de Mol is in volle gang, zo meldt het Openbaar Ministerie donderdag. De Mol vroeg het OM in Amsterdam woensdag tot zijn vervolging over te gaan naar aanleiding van de aangifte. Kaes beschuldigt hem ervan haar tijdens hun relatie in 2015 te hebben mishandeld.

De Mol, die de aantijgingen ontkent, hoopt dat door een grondig onderzoek van justitie en strafvervolging een einde gemaakt kan worden aan de beschuldigingen aan zijn adres. Dit maakte zijn advocaat Peter Plasman woensdag bekend.

Kaes deed eind 2020 aangifte. “Kort geleden” is zij nog gehoord door de politie over de kwestie, zo meldt het OM. Verder kan alleen worden gemeld dat het onderzoek gaande is, verdere details worden niet gegeven.

Plasman meldde eerder dat de officier van justitie heeft toegezegd dat de beslissing deze maand nog kenbaar gemaakt zal worden. Het OM kan dit niet bevestigen en stelt “kennis te hebben genomen” van deze verklaring.

Overigens hebben De Mol en zijn vader John de Mol ook aangifte gedaan tegen Kaes vanwege een poging tot afdreiging, wat een juridische term voor chantage is. Volgens Plasman hebben de zaakwaarnemers van Kaes voordat de vrouw aangifte deed contact gelegd met zowel Johnny de Mol als zijn ouders, “om de familie tot een prestatie te bewegen – lees: betaling”.

Karim Aachboun, die als juridisch adviseur Kaes bijstaat, wil benadrukken dat de familie De Mol “nimmer door ons is gechanteerd”. Ook benoemt hij dat zijn cliënte nog niets heeft vernomen over een mogelijke beslissing eind deze maand, “anders dan dat het OM nog moet beginnen met het horen van getuigen”.

Als het OM geen gevolg geeft aan zijn verzoek, dan zal De Mol bij het gerechtshof een beklagprocedure starten om op die manier alsnog zijn eigen vervolging af te dwingen, aldus Plasman.