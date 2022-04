Politie zoekt dashcam-beelden na schietpartij McDonald’s Zwolle

De politie is op zoek naar beeldmateriaal van weggebruikers die op de dag van de dodelijke schietpartij in een McDonald’s tussen Zwolle en Deventer reden. Het gaat om beelden tussen het schietincident en het moment waarop de 32-jarige verdachte zich meldde bij het politiebureau in Deventer.

De politie zoekt weggebruikers met dashboardcamera’s die op 30 maart tussen 18.00 uur en 23.00 uur tussen de McDonald’s in Zwolle-Noord en het politiebureau aan de Storminkstraat in Deventer hebben gereden. Het gaat daarbij om twee routers: de N337, langs Windesheim, Wijhe en Olst, of de N35 en de N348, langs Heino en Raalte.

Bij de schietpartij eind maart kwamen twee broers van 57 en 62 jaar uit Zwolle om het leven. Op het moment van de schietpartij waren er veel mensen in het restaurant, onder wie veel kinderen.

De 32-jarige verdachte kreeg woensdag te horen dat hij zeker negentig dagen langer vast blijft zitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord en gaat uit van een gerichte actie tegen de slachtoffers. Een hoogopgelopen conflict over een grote geldschuld zou mogelijk het motief kunnen zijn, meldden diverse media eerder.