RIVM aan kabinet: mondkapjes bij drukte niet meer nodig

Bij drukte zou wat het RIVM betreft niemand meer een mondkapje op hoeven te doen. Ook het advies om uit voorzorg in quarantaine te gaan als iemand in contact is geweest met iemand die besmet is met corona, kan worden geschrapt. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het kabinet.

Het advies om bij een coronabesmetting in isolatie te blijven, moet wel overeind blijven. Gezien de “dalende, maar toch nog hoge aantallen besmettingen” vindt het RIVM het te vroeg om deze maatregel af te schaffen.

Het quarantaineadvies draagt weinig bij aan de bestrijding van de overdracht van het coronavirus, maar heeft wel grote maatschappelijke gevolgen, beargumenteert het RIVM.

Wel moeten duidelijke gedragsadviezen worden gegeven als mensen contact hebben gehad met iemand die met corona is besmet. Zij moeten extra alert zijn op klachten, bij klachten testen en tien dagen lang contact met kwetsbare mensen vermijden, schrijft het RIVM aan het kabinet.

“Nu de nadruk steeds meer ligt op eigen verantwoordelijkheid, is dit ook de boodschap die gegeven kan worden wat betreft het dragen van een mondneusmasker”, schrijft het RIVM. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen bijvoorbeeld uit zelfbescherming een mondkapje opzetten bij contacten met anderen. Zorgpersoneel doet er ook nog goed aan in contact met kwetsbaren een mondmasker op te zetten.

Zorgminister Ernst Kuipers had het RIVM om advies gevraagd over de nu nog geldende coronamaatregelen. Dat advies is donderdag naar de Kamer gestuurd.