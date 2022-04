Rutte: we ontkomen niet aan lastenverzwaring

Het is “onvermijdelijk” dat de lasten omhooggaan, zegt premier Mark Rutte. Zijn kabinet heeft te maken met flinke financiële tegenvallers. “Ik ga niet de indruk wekken dat je deze hele grote problemen alleen in de uitgaven kunt oplossen”, zei hij na de ministerraad.

Waar die lastenverzwaring terechtkomt – bij bedrijven of burgers – wilde hij nog niet zeggen. Hij benadrukte wel dat het kabinet deze zomer nog een lastenverlichting moet invullen voor de burgers in de middengroepen ter waarde van ongeveer 3 miljard euro.

Het kabinet overlegt op dit moment met de coalitiepartijen over de begroting. Er zijn miljarden aan tegenvallers. Zo wil de Tweede Kamer meer geld voor Defensie en de Eerste Kamer dat de AOW omhooggaat, als het minimumloon stijgt zoals het kabinet wil.

Het kabinet gaat ook nog praten met de oppositie over de begroting. Dat is nodig omdat de vier coalitiepartijen in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Volgens Rutte kan de oppositie ook nog aan de begroting sleutelen. Het moet om meer gaan dan het verplaatsen van punten en komma’s, aldus de premier.

Rutte roept de werkgevers ook op de lonen te verhogen “waar dat verstandig kan”. Volgens hem draait het grootste deel van de economie op volle toeren. Hij vindt het “fatsoenlijk werkgeverschap” om meer loon te betalen als het zo goed gaat met het bedrijfsleven. Hogere lonen helpen bovendien om “enigszins die grote inflatiegolf het hoofd te bieden”.

Hij verwacht nog wel dat het aantal faillissementen zal toenemen omdat de coronasteun wordt gestopt. Ook zal de oorlog in Oekraïne nog gevolgen hebben voor de economie. De uitgangspositie voor de economie is echter “buitengewoon goed”, aldus Rutte.