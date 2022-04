Twee mannen aangehouden na vondst dode man in woning Lunetten

De politie heeft twee mannen uit Utrecht aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een man die woensdag werd gevonden in een woning in Lunetten. De politie gaat ervan uit dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De twee verdachten zitten vast voor verhoor en hun exacte rol bij het overlijden van de man wordt onderzocht, laat de politie donderdag weten.

De politie kreeg woensdag rond 22.30 uur een melding over een dode persoon in een woning aan de Karpaten. In eerste instantie was nog onduidelijk hoe de man was overleden, na onderzoek concludeerde de politie dat het om een misdrijf ging. Meer details over het slachtoffer en de verdachten zijn niet vrijgegeven.