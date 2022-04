Acht mensen aangehouden rond PSV – Leicester City

Rond de verloren wedstrijd van PSV tegen het Engelse Leicester City donderdagavond, heeft de politie acht mensen aangehouden. Het was vooral na de wedstrijd onrustig in Eindhoven. Onder de arrestanten zijn twee Engelsen.

Over het algemeen was de sfeer volgens de politie gemoedelijk, maar er waren wel kleine opstootjes tussen de fans. De ME heeft enkele charges moeten uitvoeren om de supportersgroepen uit elkaar te houden.

Voor de wedstrijd werden al twee mensen aangehouden en na de wedstrijd nog zes. Drie arrestanten waren minderjarig. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging, baldadigheid en belediging. Inmiddels zijn ze alle acht weer vrijgelaten.