Invictus-team Oekraïne met 19 deelnemers in Den Haag

Oekraïne neemt met negentien mensen deel aan de Invictus Games die zaterdag in Den Haag beginnen, meldt een woordvoerster van het team.

“We hadden twintig sporters ingeschreven, maar helaas is boogschutter Joelia Pajevska, beter bekend als Taira, er niet bij. Ze is op 16 maart door de Russen gevangengenomen in Marioepol. Waar ze zich bevindt, is niet bekend,” aldus de zegsvrouw.

Pajevska is een bekende Oekraïense paramedicus, oud-militair en oprichter van Taira’s Angels, een vrijwillige medische evacuatie-eenheid die gewonde militairen en burgers verzorgt. Ze werd aangehouden op beschuldiging van lidmaatschap van het Azov-bataljon, iets dat door Oekraïne wordt ontkend.

De organisatie van het evenement meldde woensdagavond op sociale media dat het Oekraïense team veilig is aangekomen in Nederland. Eerder op de woensdag was nog onzeker of de afvaardiging uit Oekraïne van de partij zou zijn, vanwege de oorlog in het land.

Behalve dan dat het team “een goede reis heeft gehad”, wil de woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niets kwijt over de vraag hoe het team naar Nederland is gereisd.