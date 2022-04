Opvang voor gevluchte Oekraïense balletdansers in Den Haag

Tientallen gevluchte balletdansers uit Oekraïne worden opgevangen in het oude gebouw van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar wordt een ‘Dutch Centre for Ukrainian Dancers’ opgericht. Ongeveer vijftig mensen zullen daar niet alleen wonen, maar ook trainen en optreden, meldt de gemeente Den Haag. De opvang is een initiatief van balletdanseres Igone de Jongh en impresariaat Senf Theaterpartners.

Het voormalig conservatorium is een van de plekken waar Oekraïense vluchtelingen langdurig kunnen worden opgevangen. Ze gaan ook naar een hotel in Scheveningen. Andere locaties zijn nog niet klaar voor opvang. Dat kan nog een paar weken duren, en daarom blijven tot die tijd sommige vluchtelingen in hotels zitten.