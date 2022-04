Stichting mist tientallen zorgwerkers met recht op coronasteun

Nog tientallen zorgmedewerkers of hun nabestaanden hebben mogelijk recht op een uitkering van stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). De stichting roept mensen op om zich aan te melden.

Het gaat om zorgmedewerkers of bijvoorbeeld schoonmakers in de zorg die op hun werk Covid-19 hebben opgelopen en daardoor op de ic zijn beland. Ook nabestaanden van zorgmedewerkers die overleden aan de ziekte kunnen zich aanmelden. Deze mensen kunnen respectievelijk 30.000 euro en 50.000 euro vergoed krijgen.

De mensen kunnen zich aanmelden tot 31 december om een bijdrage te ontvangen. Inmiddels hebben zo’n 114 medewerkers die op de ic terechtkwamen hun bijdrage al ontvangen. Ook heeft de stichting al 20 keer geld uitgekeerd aan nabestaanden.

“Als we afgaan op de cijfers van het RIVM schatten we in dat zo’n tweehonderd zorgmedewerkers met Covid-19 op de intensive care terecht zijn gekomen en dat 34 zorgmedewerkers zijn overleden”, vertelt een woordvoerder van de stichting. “We denken dat de tientallen die overblijven misschien niet weten dat ze recht hebben op een vergoeding. Daarom doen we alsnog een poging om die doelgroep te bereiken.”

Ook kan het zijn dat mensen zich wellicht bezwaard voelen om een vergoeding aan te vragen, zegt de woordvoerder. “Maar dit geld kan hun financiĆ«le rust bieden. Zo is het ook bedoeld door de oprichters.” Twee chirurgen hebben het fonds in de eerste coronagolf opgericht en haalden bijna 4,4 miljoen euro via donaties op. Het ministerie van Volksgezondheid verdubbelde destijds dit bedrag. “Dit zijn mensen die echt een heftige tijd achter de rug hebben. Ze zijn lang bezig geweest met hun herstel. Door hun ziekte kunnen ze misschien minder of niet meer werken in de zorg.”

Het FNV pleit al langer om ook een steunfonds op te richten voor zorgmedewerkers die langdurige Covid hebben opgelopen. Bij de vakbond hebben zich vooralsnog zo’n 4500 zorgmedewerkers gemeld die door de ziekte lang last ervaren van bijvoorbeeld kortademigheid, concentratieproblemen of vermoeidheid. Of deze mensen het resterende bedrag moeten krijgen van het ZWiC is nog te vroeg om te zeggen, vindt de woordvoerder. “We hopen de komende maanden nog miljoenen uit te keren. Het is heel begrijpelijk dat er nagedacht wordt voor een oplossing voor deze grote groep mensen met langdurige Covid. Wij focussen op het bereiken van de medewerkers en nabestaanden die binnen onze doelgroep vallen.”