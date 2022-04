Tenten voor nachtopvang Ter Apel volgende week weg

De tenten waarin asielzoekers voor de nacht worden opgevangen in Ter Apel verdwijnen volgende week. Dat laat een woordvoerder van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) weten.

Van der Burg sprak vrijdag in Groningen met de burgemeesters van Groningen en Westerwolde, over de situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgesproken is dat de tenten die gebruikt werden voor de nachtopvang vanaf dinsdag worden afgebroken, en ook niet meer terugkomen. De vergunning voor het gebruik van de tenten verloopt dinsdag.

Ook is afgesproken dat er na 19 april niet meer dan 2000 mensen in Ter Apel zitten. De staatssecretaris zal de komende dagen dan ook druk met gemeenten moeten overleggen om te zorgen dat mensen elders terechtkunnen. “Dat gebeurt nu in overleg tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, veiligheidsregio’s en provincies”, aldus de woordvoerder.

Eén idee is om asielzoekers die al wel een verblijfsvergunning hebben, maar nog geen vaste woonruimte, in bijvoorbeeld hotels te plaatsen. Op die manier zou er ruimte worden gecreëerd in de asielopvang.