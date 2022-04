Tolken en vertalers overheid in actie om ontoereikend salaris

Tolken en vertalers die voor de overheid werken komen opnieuw in actie in verband met hun salaris. Van de week nog meldde minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) dat zij het minimumtarief voor deze beroepsgroep omhoog wilde doen, maar de Beroepsvereniging ORT&V (Orde van Registertolken en -vertalers) zei toen al niet te spreken te zijn over haar plannen.

Yesilgöz is van plan de huidige minimumvergoeding uiterlijk 1 januari van 43,89 euro naar 55 euro bruto per uur te brengen. Maar volgens voorzitter Fedde Dijkstra doet de minister voorkomen dat het een verbetering is, maar is het in praktijk een verslechtering, mede door de aangekondigde afschaffing van voorrijkosten. Volgens de ORT&V gaan hoogopgeleide gerechtstolken er mede daardoor juist 35 procent op achteruit. IND-tolken en interceptietolken, die telefoontaps uitluisteren, gaan er wel op vooruit, een tientje, zo zei Dijkstra van de week al wel.

De registertolken en -vertalers zullen nu om hun ongenoegen te uiten van 2 tot en met 6 mei opdrachten voor overheden weigeren. Dat doen ze “in de hoop daarmee duidelijk te maken dat de tegemoetkoming zoals die nu op tafel ligt volstrekt ontoereikend is, en dat er meer nodig is om ons werk in de toekomst te blijven uitoefenen”, zo meldt de ORT&V vrijdag.

De tolken en vertalers zijn al langer ontevreden over hun vergoeding, maar ook over het aanbestedingsbeleid van de overheid. In februari legden ze een week lang het werk neer. Yesilgöz erkent dat de “financiële waardering voor tolken die voor de overheid werken, al jarenlang een knelpunt is en daarmee een slepend gespreksonderwerp”. De tarieven voor tolken en vertalers die voor de overheid werken zijn al sinds 1981 niet geïndexeerd.

Dijkstra spreekt van een sigaar uit eigen doos. Hij rekende eerder deze week voor dat een zitting die tot een halfuur duurt de tolk nu inclusief ruim 20 euro voorrijkosten 42,18 euro oplevert. De minister schrapt de voorrijkosten terwijl het uurtarief naar 55 euro gaat, waardoor de tolk straks maar 27,50 euro overhoudt aan een halfuur werken.