Wiersma: bestuurder Scholen Persoonlijk Onderwijs moet opstappen

De bestuurder van de acht zogeheten Scholen voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) moet zo snel mogelijk opstappen en als dat niet gebeurt, zal onderwijsminister Dennis Wiersma geen geld meer overmaken naar de scholen. Aanleiding is nieuw onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs, dat vrijdag naar buiten kwam, waarin staat dat er sprake is van financieel wanbeleid. Miljoenen euro’s voor onderwijs, is aan de school onttrokken.

De minister noemt de maatregelen die hij treft “uitzonderlijk maar noodzakelijk”. Volgens hem is er op de scholen veel mis en is er geen vertrouwen meer in de bestuurder. “Als je op een van deze scholen zit, dan krijg je niet altijd het onderwijs dat je verdient. Hoe hard je ook je best doet. Dat is niet eerlijk en onacceptabel. De bestuurder is drukker bezig met rechtszaken voeren dan met de kwaliteit van het onderwijs verbeteren”, aldus de minister.

De scholen voor primair en voortgezet onderwijs staan in Amsterdam, Utrecht, Hoorn, Deventer, Hengelo, Geldermalsen, Kapelle en Hurdergaryp. Uit eerdere onderzoeken kwam al naar voren dat de kwaliteit van het onderwijs onvoldoende en drie scholen zelfs “zeer zwak” zijn. De inspectie had de SvPO al eerder onder verscherpt toezicht geplaatst.

De inspectie meldt dat de administratie niet op orde is en scholen hun rekeningen niet meer konden betalen. Er is 22,5 miljoen euro aan publiek geld gestoken in zaken waar het onderwijsgeld niet voor is bedoeld. Zeker 16 miljoen daarvan kwam terecht in schoolgebouwen van private stichtingen van de bestuurder van de scholengroep, stelt de inspectie, die deze stichtingen niet kan controleren.

Daarnaast hebben ouders ongeveer 2,2 miljoen euro betaald aan ouderbijdragen, tussen 2018 en 2020. Dat geld was bedoeld voor schoolkosten en taalreizen, maar de bestuurder stopte het in de gebouwen. De inspectie deed in maart aangifte tegen de bestuurder, omdat ze denkt dat er strafbare feiten zijn gepleegd met de transacties in de huisvesting.

De betrokken bestuurder kan binnen vier weken reageren op de aanwijzing, waarna die definitief wordt. Dan moet er een interim-bestuurder worden aangesteld en de bestuurder zelf binnen twee weken opstappen.