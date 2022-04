Bestuur D66 kijkt nog eens naar MeToo-rapport over prominent

Het nieuwe partijbestuur van D66 gaat nog eens kijken naar het rapport naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een partijprominent én de vertrouwelijke bijdrage waar de Volkskrant zaterdag over bericht. De bestuursleden willen de stukken “wegen om te bezien of zij daar eventueel andere conclusies uit trekken dan eerder is gedaan”, zegt de partij in een verklaring.

Het rapport pleitte de invloedrijke D66’er Frans van Drimmelen vrij, maar in de vertrouwelijke bijlage zou staan dat hij wel degelijk grenzen heeft overschreden, meldt de Volkskrant. Die bijlage zou niet worden gedeeld wegens vertrouwelijkheid waar betrokkenen om hadden gevraagd, zegt de partij.

Maar D66 trad wel naar buiten met de conclusies van het ‘basisrapport’ terwijl er nog aan de bijdrage werd gewerkt. In het vertrouwelijke stuk staat volgens de Volkskrant dat Van Drimmelen een D66-medewerker zou hebben gechanteerd en gestalkt.

Partijleider Sigrid Kaag steunt “het besluit van het huidige bestuur om met nieuwe ogen te kijken naar de beide delen van het rapport”. Zijzelf kreeg nooit inzage in de vertrouwelijke bijlage, benadrukt de partij.

De nieuwe voorzitter, Victor Everhardt, was de afgelopen tijd al bezig met de zaak, waarover hij na zijn aantreden eind vorig jaar werd ingelicht. Het werd Everhardt volgens de partij al “duidelijk dat de gesprekken met betrokkene(n) nog niet naar tevredenheid waren afgerond. Dit was voor hem aanleiding gesprekken hierover voort te zetten en opnieuw te kijken welke conclusies eventueel alsnog getrokken” moeten worden uit het onderzoek.

Naar aanleiding van de onthullingen in de Volkskrant gaat “het gehele huidige landelijk bestuur” de stukken “met grote zorgvuldigheid” opnieuw onder de loep nemen, aldus de partij.

Een nieuw onderzoek, waar actieve leden in de krant voor pleitten, lijkt er vooralsnog dus niet te komen.