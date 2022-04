Drie gemeenten maken 125.000 euro te veel over aan minima

158 huishoudens in Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben ten onrechte twee keer de tegemoetkoming energiekosten van 800 euro ontvangen. Op die manier is ruim 125.000 euro te veel overgemaakt aan minima. Zij moeten het te veel uitgekeerde geld terugbetalen, zegt een woordvoerster namens de drie gemeenten.

Alle inwoners die recht hadden op de landelijke tegemoetkoming kregen daarover woensdag een brief van de gemeente. De vergoeding werd direct op de bankrekening bijgeschreven. “Maar bij het uitdraaien van de lijsten is iets fout gegaan. Omdat er op een adres soms meerdere minima wonen die samen een huishouden vormen is in 158 gevallen dubbel uitgekeerd”, aldus de gemeenten.

Volgens de woordvoerster zijn alle mensen gebeld bij wie de fout is gemaakt, hebben ze uitleg gekregen en zijn excuses gemaakt. “De mensen die we spraken reageerden overwegend begripvol en stelden het telefonisch contact op prijs. Vaak hadden ze zelf al geconstateerd dat het niet klopte.”

De gemeentewoordvoerster zegt dat inwoners hebben aangegeven de onterecht ontvangen toeslag terug te storten. Voor minima bij wie terugbetaling tot problemen leidt, zoeken de gemeenten samen met de betrokkene naar een oplossing.