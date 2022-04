RIVM verwacht zaterdag en zondag smog door paasvuren

Door de paasvuren in Duitsland en het oosten van Nederland is er dit weekend kans op smog door fijnstof. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de luchtkwaliteit in grote delen van het land onvoldoende tot slecht is en heeft een stookalert afgegeven. Het instituut adviseert om zaterdag en zondag in het hele land geen hout te stoken in kachels of open haarden.

In Nederland worden zaterdag de eerste paasvuren aangestoken, maar in Duitsland branden de vuren traditiegetrouw al op donderdag en vrijdag. Door het rustige voorjaarsweer en de oostelijke wind kan de fijnstof zich over heel Nederland verspreiden.

Vatbare mensen met bijvoorbeeld longaandoeningen of hart- en vaatziekten kunnen volgens het RIVM dit weekend beter geen zware lichamelijke inspanning doen, vanwege de verwachte smog.