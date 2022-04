Rutte heet Oekraïense team speciaal welkom bij Invictus Games

Premier Mark Rutte heeft het Oekraïense team speciaal welkom geheten in zijn speech bij de openingsceremonie van de Invictus Games zaterdagavond. Na zijn verwelkoming volgde een luid applaus vanuit de zaal voor de Oekraïense deelnemers. Enkele Oekraïense teamleden zijn niet aanwezig bij het sportevenement voor militairen en veteranen, omdat ze vechten in hun thuisland. “Net als u denken wij aan hen”, aldus Rutte. “Weet alsjeblieft dat we allemaal achter jullie staan. Dat we Oekraïne steunen.”

Verder heette Rutte ook alle anders sporters en aanwezigen welkom, waaronder de Britse prins Harry met zijn vrouw Meghan en prinses Margriet. De premier noemde de deelnemende atleten een “lichtend voorbeeld”. “Laten we samen laten zien dat eenheid en solidariteit het altijd zullen winnen van confrontatie en conflict. Sport brengt mensen samen. Dat is waar de Invictus Games voor staan.”

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun krijgswerk. Bedenker en beschermheer Harry begon in 2014 met de Games om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te kweken voor gewonde militairen en veteranen.

De Invictus Games duren van zaterdag 16 april tot en met vrijdag 22 april. Het evenement in en rond het Zuiderpark in Den Haag stond aanvankelijk voor 2020 gepland, maar moest vanwege de coronapandemie worden uitgesteld. De ongeveer vijfhonderd deelnemers uit achttien landen zijn actief in tien sporten: atletiek, gewichtheffen, handboogschieten, indoorroeien, Land Rover Driving Challenge, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, wielrennen, zitvolleybal en zwemmen.