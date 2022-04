Tweetal gepakt in Bergen op Zoom voor gijzeling en mishadeling

Een 33-jarige man uit Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag enige tijd vastgehouden en mishandeld in een woning in het Brabantse Bergen op Zoom. De politie heeft twee verdachten gepakt en vermoedt dat de aanleiding voor de gijzeling in de relationele sfeer ligt.

Het slachtoffer stapte in zijn woonplaats in een auto van bekenden, die naar de betreffende woning reden aan de Heiningen in Bergen op Zoom waar hij werd gegijzeld. Hij slaagde erin alarm te slaan. Agenten konden daarop rond 04.30 uur de twee verdachten – 40 en 41 jaar uit Bergen op Zoom – buiten het huis aanhouden. Ze zitten nog vast en de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

De politie nam verder een stroomstootwapen en mobiele telefoons in beslag. Volgens een woordvoerster liep het slachtoffer geen ernstige verwondingen op.