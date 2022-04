Verdachte fatale steekpartij jeugdgevangenis dinsdag voorgeleid

De 18-jarige verdachte van de fatale steekpartij in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda wordt dinsdag voorgeleid. Volgens de politie gaat het om een jongen uit Den Haag. Bij het incident kwam een 19-jarige medegedetineerde uit Enschede om het leven en raakte een 20-jarige man uit Nijmegen gewond.

De gedetineerde uit Nijmegen is naar het ziekenhuis gebracht. Een politiewoordvoerster kon niet zeggen hoe hij eraan toe is. Ook is er nog niets bekendgemaakt over de aanleiding van de steekpartij, die vrijdag rond 15.15 uur gebeurde. De politie heeft ter plekke onderzoek gedaan en het steekvoorwerp in beslag genomen. Ook de Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de steekpartij.

Volgens de Dienst JustitiĆ«le Inrichtingen (DJI) zijn de directie en het personeel van de jeugdgevangenis “erg aangeslagen door deze afschuwelijke gebeurtenis”. Voor de direct betrokkenen is nazorg geregeld.

De Bredase burgemeester Paul Depla zegt “mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden”. “Het is vreselijk en dramatisch wat er is gebeurd. Ook voor het betrokken gevangenispersoneel en de agenten die ter plaatse waren.” Hij benadrukt dat er op geen enkel moment gevaar is geweest voor de openbare orde en veiligheid, omdat het incident zich afspeelde binnen de muren van de gevangenis. “Dat hebben we vrijdag ook meteen aan de omwonenden gemeld om onrust en onduidelijkheid weg te nemen.”

Depla constateert dat er de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten zijn geweest bij de jeugdgevangenis, maar zegt dat een dergelijke instelling nu eenmaal veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. “Wat mij wel zorgen baart, is dat door die incidenten het draagvlak voor jeugdgevangenissen onder druk komt te staan. De signalen daarover moet je zeer serieus nemen.” De burgemeester geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in en rondom de gevangenis bij het ministerie van Justitie ligt. “We wachten dan ook de uitkomsten van het onderzoek naar de incidenten af.”

De jeugdgevangenis kwam enkele maanden geleden nog in het nieuws nadat een jongere die vastzat ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten in Belgiƫ. De jonge gedetineerde had een vuurwapen en gijzelde hiermee personeelsleden van de DJI.