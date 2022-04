Vijf Nederlandse legervoertuigen Patriotkonvooi botsen op elkaar

Een van de konvooien waarmee een Nederlandse Patriot-eenheid naar Slowakije wordt vervoerd, is zaterdagmorgen betrokken geraakt bij een kettingbotsing in Tsjechië. Vijf militaire voertuigen zijn op elkaar ingereden. Volgens het ministerie van Defensie zijn er geen gewonden gevallen, wel is er blikschade.

De botsing gebeurde doordat het voorste voertuig tijdens regen onverwachts moest remmen op glad wegdek. Volgens het ministerie heeft het ongeval geen gevolgen voor de geplande inzet van de eenheid die de oostflank van het NAVO-gebied moet versterken, omdat er geen raketlanceersystemen bij waren betrokken.

Met het luchtverdedigingssysteem gaan 150 mannen en vrouwen aan ondersteunend personeel mee. De eenheid blijft zes maanden in Slowakije. Nederland gaat samen met de Duitsers de luchtverdediging van het land versterken. De Amerikanen kondigden eind vorige week aan ook een Patriot-eenheid naar Slowakije te sturen, nadat de regering in Bratislava haar Russische S-300 luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne had gegeven.

Met een Patriot-raket kunnen ballistische raketten, helikopters en vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Een Patriot-systeem bestaat uit een radar, een vuurleidingscentrale en meerdere raketlanceersystemen. Nederland heeft de Patriots sinds 1987 en heeft ze eerder ingezet in Israël en Turkije.