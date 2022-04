Waarschuwing: bescherm de huid tijdens zonnige paasdagen

Er staat ons een stralend paasweekend te wachten. En aangezien de zon alweer aardig krachtig is, waarschuwt Weer.nl dat het verstandig is je goed in te smeren als je veel buiten bent. Dat advies geldt zeker tussen 12.00 en 15.00 uur.

De komende dagen is de UV-index bij onbewolkt weer 4. Dat betekent dat je huid gemiddeld na een half uur onbeschermd in de zon al kan verbranden, zegt het weerbureau. De huid is na het winterseizoen ook nog niet zo veel gewend.

“Een beetje UV-straling van de zon is goed voor je, voor de aanmaak van vitamine D, maar te veel is dus niet verstandig. Naast het verbranden (en sneller verouderen) van je huid, is te veel UV-straling ook slecht voor je ogen en is het de belangrijkste oorzaak van huidkanker”, waarschuwt Weer.nl.