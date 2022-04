D66’er In ’t Veld wil snel duidelijkheid bestuur over MeToo-zaak

Het partijbestuur van D66 moet “nu heel snel duidelijkheid” geven over de MeToo-zaak waar vorig jaar onderzoek naar is gedaan, zegt Sophie in ’t Veld, leider van de D66-delegatie in Brussel, in het programma Buitenhof. De Volkskrant meldde dit weekeinde dat naast het openbare onderzoek naar de kwestie, waarbij de man om wie het om ging wordt vrijgepleit, er een vertrouwelijke bijlage bestaat, waarin wel degelijk wordt geconcludeerd dat hij zich schuldig maakte aan “grensoverschrijdende gedragingen”.

Het nieuwe bestuur heeft gezegd nog eens naar beide stukken te kijken, om te zien of er niet toch andere conclusies getrokken moeten worden. De lobbyist en invloedrijke D66’er Frans van Drimmelen zou een voormalig medewerkster onder meer hebben gestalkt en gechanteerd, staat volgens de krant in de vertrouwelijke bijdrage.

In ’t Veld is kritisch op het oude bestuur. “Dat dit niet de manier is waarop je met dit soort dingen moet omgaan, dat lijkt me duidelijk”, zegt de D66-prominent in het programma Buitenhof. “Er zit een nieuw bestuur sinds het eind van vorig jaar. Ik heb het idee dat zij adequater optreden dan het vorige bestuur, maar dit is wel het moment waarop ze zullen moeten laten zien dat ze echt gaan handelen.”

D66 moet laten zien dat de partij een veilige werkomgeving is en dat melders worden beschermd, vindt de Europese politica. “Dit moet duidelijk anders.” Bij Buitenhof zei In ’t Veld verder dat ze “weet dat er ook andere gevallen spelen” van mogelijk wangedrag. Daar wordt volgens haar al “op een goede manier” naar gekeken.