Gezellige drukte in pretparken en natuur op eerste paasdag

In de attractieparken in Nederland was het op eerste paasdag gezellig druk. “Heel veel mensen hebben weer een Pasen als vanouds kunnen vieren”, aldus een woordvoerder van de Club van Elf, die elf attractieparken, zeven dierentuinen en zes musea vertegenwoordigt.

Ook in de Efteling was er zondag een “gezellige bedrijvigheid”, zegt een woordvoerster. De paasdrukte in het pretpark was weer vergelijkbaar met die van voor corona. “Mensen zijn vooral blij dat ze er weer op uit mogen en het is lekker weer”, aldus de woordvoerster over de sfeer.

Veel mensen trokken zondag ook naar de bollenstreek, wat aan het eind van de ochtend leidde tot drukte op de wegen. Met name op de wegen richting de Keukenhof was het druk. Tickets voor het beroemde bloemenpark waren zondag uitverkocht, ook maandag is het park volgeboekt.

Een woordvoerster van de ANWB zegt dat het aan van eind de dag ook weer druk was op de wegen in de bollenstreek, en dan vooral met bezoekers van de Keukenhof die naar huis gingen. “Verder waren er eigenlijk geen echte paasfiles, ook niet van mensen die een dagje naar het strand gingen”, laat de woordvoerster weten. De ANWB verwacht maandag meer drukte op de wegen. “Eerste paasdag is vooral een dag om bij elkaar te komen voor bijvoorbeeld een paasbrunch. Op tweede paasdag trekken veel mensen erop uit.”

Ook in de bossen en op de heide was het gezellig druk, maar het was niet zo dat de natuurgebieden werden overlopen, aldus een woordvoerster van Staatsbosbeheer. “Het verschil met de coronaperiode is dat de mensen elkaar nu ook weer thuis kunnen opzoeken.”

Nu de coronacrisis voorbij is kan Staatsbosbeheer ook weer activiteiten aanbieden. “Zo was er bijvoorbeeld een goede belangstelling voor het kinderprogramma in ons Buitencentrum Schoorlse Duinen.”