Nederlandse Patriot-eenheid in Slowakije gearriveerd

De Nederlandse Patriot-eenheid die de luchtverdediging in Slowakije helpt versterken is ter plaatse aangekomen. Volgens het ministerie van Defensie arriveerde het laatste konvooi rond middernacht op zijn bestemming. Twee andere konvooien waren zaterdagavond al gearriveerd. De eenheid zal de Patriots nu zo snel mogelijk in gereedheid brengen.

Een van de drie konvooien was zaterdagochtend in Tsjechië betrokken bij een kettingbotsing. Vijf voertuigen uit de colonne botsten bij slecht zicht en op een glad wegdek op elkaar. Vier wagens raakten zo beschadigd dat ze niet meer direct inzetbaar zijn. Defensie stuurt vervangend materieel uit Nederland.

Met het luchtverdedigingssyteem gaan 150 mannen en vrouwen aan ondersteunend personeel mee. De eenheid blijft zes maanden in Slowakije. Nederland gaat samen met de Duitsers de luchtverdediging van het land versterken. De Amerikanen kondigden eind vorige week aan ook een Patriot-eenheid naar Slowakije te sturen, nadat de regering in Bratislava haar Russische S-300 luchtverdedigingssysteem aan Oekraïne had gegeven.

Met een Patriot-raket kunnen ballistische raketten, helikopters en vliegtuigen uit de lucht worden geschoten. Een Patriot-systeem bestaat uit een radar, een vuurleidingscentrale en meerdere raketlanceersystemen. Nederland heeft de Patriots sinds 1987 en heeft ze eerder ingezet in Israël en Turkije.