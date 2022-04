Twee jonge mensen omgekomen door ongeluk bij Havelte

Een verkeersongeluk in de buurt van het Drentse Havelte heeft aan twee mensen het leven gekost. Het gaat volgens de politie om een 21-jarige man uit de gemeente Westerveld en een 16-jarig meisje uit de gemeente De Wolden. Zij stierven ter plekke aan hun verwondingen.

De 19-jarige bestuurder van de auto en een 18-jarige jongen, beiden eveneens uit de gemeente Westerveld, raakten zwaargewond. De vijfde inzittende, eveneens een 16-jarig meisje uit de gemeente De Wolden, raakte gewond. De drie zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Ze zaten allemaal in dezelfde auto die rond 05.10 uur door onbekende oorzaak op de Osseweidenweg van de weg raakte. De hulpdiensten kwamen er massaal op af, waaronder ook de traumahelikopter. Een aantal van de inzittenden was bekneld geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de weg is daardoor nog dicht.