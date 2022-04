Natuurgebieden ‘gezellig druk’, Keukenhof uitverkocht

In diverse natuurgebieden is het “gezellig druk” volgens een woordvoerster van Staatsbosbeheer, maar nergens ontstaan daardoor problemen. Onverwacht druk was het in bloemenpark Keukenhof. Het park in Lisse trok tijdens de paasdagen 35.000 bezoekers en was daarmee helemaal uitverkocht.

Anders dan de afgelopen twee jaar, toen Nederland in lockdown was en de vrees voor het coronavirus groot, is de natuur tijdens deze paasdagen lang niet de enige optie om iets buiten de deur te ondernemen. “De drukte verspreidt zich nu veel meer”, constateert de woordvoerster.

Hoewel de natuur dus niet wordt overspoeld, weten mensen gebieden als de Schoorlse Duinen, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug wel te vinden. Boswachters zien bijvoorbeeld vriendengroepen, wandelaars en mensen die gaan picknicken.

Ook de ‘druktemeter’ die aangeeft hoe druk het is in de Brabantse bossen komt op tweede paasdag niet hoger uit dan ‘gemiddeld’. Dat niveau geldt in de namiddag bijvoorbeeld voor de Loonse en Drunense Duinen en de Oisterwijkse Bossen en Vennen.

Bloemenpark Keukenhof beleeft ook geslaagde paasdagen. Hoewel de toeloop dus groot was, lukte het goed om die drukte te spreiden. Bezoekers moeten vooraf een tijdslot reserveren. Die methode, beproefd op veel andere plekken tijdens de coronapandemie, moet volgens Keukenhof “bijdragen aan een betere beleving van het bloemenpark”. Dat hielp ook om het verkeer vlot door te laten stromen.

Veel meer dan normaal kwamen de bezoekers uit eigen land. Mensen uit Aziƫ komen door coronamaatregelen nu nauwelijks naar het park in Lisse.