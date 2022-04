Protest op Museumplein tegen oorlog in Oekraïne

Tientallen mensen hebben zich maandagavond verzameld op het Museumplein in Amsterdam om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. De demonstranten staan tegenover het pand van de Russische handelsvertegenwoordiging en hebben een groot spandoek bij zich met daarop “Russische troepen weg uit Oekraïne!”.

Verschillende sprekers en dichters uiten hun zorgen, onder meer over de dreiging van kernwapens. Muzikanten van de Amsterdamse straatorkesten de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht en Toeters en Bellen spelen een uitvoering van het nummer Stefania, de Oekraïense inzending voor het Eurovisie Songfestival in mei. Het nummer van de band Kalush Orchestra is door de oorlog uitgegroeid tot een soort strijdlied.

De organisatie van het protest, het Amsterdams initiatief Stop de Oorlog, bestaat onder meer uit klimaatactiegroep Extinction Rebellion en een aantal politieke partijen in Amsterdam, zoals BIJ1, Partij voor de Dieren en de SP.

“Net als veel Amsterdammers maken wij ons grote zorgen over het besluit van Poetin om met het Russische leger Oekraïne binnen te vallen. Dit is een brute daad van agressie in het hart van Europa. De vele doden en gewonden, verwoeste gebouwen, mensen op de vlucht en in schuilkelders vervullen ons met afschuw. Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen”, aldus de organisatie.

De groep protesteert voor de zevende keer op het Museumplein en wil daarmee doorgaan zolang de oorlog in Oekraïne duurt.