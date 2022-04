Strand populair op warme en zonnige tweede paasdag

Een record zit er niet in, maar deze paasdagen gaan wel hoog eindigen in de lijst van zonnigste ooit. Volgens de meteorologen van Weer.nl is het aantal zonuren sowieso goed voor een notering in de top-3 tijdens Pasen sinds het begin van de metingen. De combinatie met aangename temperaturen maken het goed weer om naar buiten te gaan. Zo is het strand in trek.

In Scheveningen is de toeloop van mensen ook op tweede paasdag zo groot dat alle parkeerplaatsen zijn gevuld. De gemeente Den Haag, waar de badplaats onder valt, adviseert badgasten om met fiets, openbaar vervoer of deelscooter te komen. Ook zondag vroeg de gemeente dat al.

Weer.nl becijfert dat de paasdagen in totaal ruim 24 tot 25 zonuren zullen tellen in De Bilt. Dat is goed voor een plek in de top-3. Het record aan zonuren werd gevestigd in 2019. Toen was het verspreid over de twee paasdagen in totaal 26 uur zonnig in De Bilt.

“Qua temperatuur verlopen de paasdagen warmer dan normaal, maar extreem warm is het niet” met een graad of 19, voegen de meteorologen eraan toe.