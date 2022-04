Zeer grote brand in schuur Roelofarendsveen

Bij een groot agrarisch bedrijf aan de Geestweg in Roelofarendsveen is in de nacht van zondag op maandag een zeer grote brand uitgebroken. De brandweer is met veel voertuigen uitgerukt om het vuur te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen, laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Over de toedracht van de brand is nog niets bekend. Bij de brand komt veel rook vrij. De veiligheidsregio Hollands Midden adviseert mensen in de omgeving om hun ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer verricht metingen rond de brand, maar volgens de woordvoerder bestaan er geen aanwijzingen dat in de schuur gevaarlijke stoffen lagen opgeslagen die vlam kunnen hebben gevat.

De brandweer zegt niet te kunnen inschatten hoe lang het nog duurt totdat de brand onder controle is.