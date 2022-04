Aantal positieve coronatests hard omlaag

Het aantal mensen dat afgelopen week positief is getest op het coronavirus in de teststraten van de GGD is fors omlaag gegaan. Het aantal afgenomen testen halveerde ruimschoots.

Vorige week verviel het officiƫle advies om na een positieve zelftest deze nog te laten bevestigen bij de GGD. In totaal kwamen 24.707 meldingen over positieve testen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de afgelopen week, het laagste weekcijfer sinds half oktober vorig jaar. Een week eerder kregen bijna 66.800 mensen te horen dat ze het virus hadden opgelopen. De gehele week was het aantal vastgestelde coronabesmettingen ruim onder de 10.000 per dag.

In totaal gingen ruim 41.000 mensen afgelopen week naar de teststraat, een ruimschootse halvering vergeleken met de week daarvoor. Toen lieten 110.655 mensen zich testen. De week daarvoor ging het om ruim 220.000 afgenomen tests.

Het RIVM kreeg 52 meldingen binnen over mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden. Een week eerder waren dat er 81.

Afgelopen week werden 482 mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen, een halvering ten opzichte van de voorgaande week. Bij 104 van deze opnames had de opname met een andere reden te maken en bleek de patiƫnt toevallig ook het coronavirus bij zich te dragen.