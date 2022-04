Drie Duitsers in Arnhem gepakt wegens poging tot moord in Hamburg

Een speciaal politieteam heeft maandagmiddag in Arnhem drie Duitse mannen opgepakt op verdenking van poging tot moord in Hamburg begin 2021. De mannen werden tegelijkertijd op hun werkplek gearresteerd volgens de politie. Volgens de Gelderlander hadden de arrestaties plaats direct na een middagvoorstelling van Circus Renz International in Arnhem. Het zou gaan om drie broers uit de bekende circusfamilie.

De politie zegt dat twee mannen van 21 en 26 jaar een man in Hamburg mishandelden met stokken en een boksbeugel. De derde arrestant van 36 jaar stond op de uitkijk. Het slachtoffer zag kans zichzelf te bevrijden. Hij liep ernstig hoofdletsel op.

Tegen het drietal liep een Europees arrestatiebevel. Maandag kwam daarom het zogenoemde Fugitive Active Search Team (FASTNL) van de landelijke eenheid van de politie in actie. Dit team wordt onder meer ingezet als voortvluchtigen opgepakt moeten worden. De drie gearresteerde mannen zitten volgens de politie vast en zullen overgeleverd worden aan Duitsland voor het vervolg van het onderzoek naar de poging tot moord.