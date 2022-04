Hoekstra betreurt uitzetten diplomaten, maar geen verrassing

Het besluit van Rusland om vijftien Nederlandse diplomaten het land uit te zetten komt niet als een verrassing, maar minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) betreurt het wel. Het is een vergelding voor het feit dat Nederland eind vorige maand zeventien Russische diplomaten naar huis stuurde.

“Dat Rusland nu tegenmaatregelen neemt hadden we verwacht. Desondanks betreur ik deze stap. We gaan nu kijken wat de gevolgen zijn van het feit dat zoveel collega’s moeten vertrekken uit Moskou en Petersburg”, laat Hoekstra in een reactie weten. Ongeveer tien Nederlandse diplomaten blijven aan de slag in Rusland.